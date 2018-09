Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté la 19e étape du Tour d'Espagne cycliste (WorldTour) disputée sur 154,4 km entre Lleida et Andorre, vendredi avec une arrivée au-dessus des 2.000 m d'altitude au Coll de la Rabassa au point le plus élevé de cette Vuelta.

Au sommet de ce col de 17 kilomètres, Simon Yates autoritaire a pris la 2e place. à 5 secondes. Le Britannique de la formation Mitchelton-Scott, avec les bonifications, a conforté encore son maillot route de leader au classement général. Le Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) complète le podium de l'étape. Le Colombien Rigoberto Uran (Education First-Drapac) a pris la 4e place.

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 2e au général, a perdu du temps. C'est le grand battu de la journée. Il termine 8e à 1 minute 7 secondes (sans compter les bonifications pour les trois premiers) de Yates. Au général, Valverde est désormais à 1:38 de Yates et Kruijswijk, 3e, pointe à 1:58.

C'est la 5e victoire française dans ce Tour d'Espagne et le 2e succès pour Thibaut Pinot.

Dès l'entame de l'ascension finale, Nairo Quintana (Movistar) a attaqué suivi par Steven Kruijswijk, deux hommes avides de refaire quelques minutes perdues mercredi. Thibaut Pinot a rejoint le trio rapidement. Le porteur du maillot rouge en personne, Simon Yates n'a pas tardé à réagir pour accompagner ce trio, alors que le Colombien se laissait décrocher ensuite pour aller soutenir son coéquipier Alejandro Valverde. La suite s'est décantée avec le coup de force de Yates et le recul de Valverde.

Côté belge, Laurens De Plus (Quick-Step Floors), malade, a été contraint à l'abandon et a posé pied à terre à 80km du but.

Samedi, la 20e et avant-dernière étape au départ d'Andorre proposera un parcours montagneux jusqu'à Sant Julià de Lòria sur 97,3 km avec une arrivée au Coll de la Gallina. L'étape est très courte mais très difficile avec un dénivelé cumulé de 4.000m et six ascensions au programme.

L'arrivée sera jugée dimanche à Madrid à l'issue d'une dernière étape de 100,3 km.