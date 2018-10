L'équipe WB-Aqua Protect-Veranclassic ne prendra pas le départ de Paris-Tours (1.HC) dimanche, à la suite du décès survenu vendredi de son coureur Jimmy Duquennoy, a annoncé la formation cycliste belge samedi soir.

"Nos coureurs sélectionnés pour Paris-Tours, qui sont sous le choc après l'annonce du décès de leur co-équipier Jimmy Duquennoy, ont décidé de ne pas prendre le départ de l'épreuve française de ce dimanche", indique WB-Aqua Protect-Veranclassic sur ses pages Twitter et Facebook.

Le coureur cycliste tournaisien Jimmy Duquennoy (WB-Aqua Protect-Veranclassic) est décédé inopinément vendredi soir à l'âge de 23 ans. Il a été victime d'un arrêt cardiaque. Les secours sur place n'ont rien pu faire pour le sauver.

Jimmy Duquennoy avait évolué, entre autres, au sein des clubs de Péruwelz-Bury et d'Ottignies-Perwez avant de passer dans les rangs des espoirs en 2015 dans l'équipe de formation wallonne Color-Code-Aquality Protect. Il était devenu professionnel en 2016 au sein de l'équipe Wallonie-Bruxelles-Group Protect, puis WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Equipier au sein de sa formation, il avait entre autres terminé à la 10e place de Arhnem-Veenendaal Classic en 2016 et d'A travers la Flandre occidentale cette saison. En 2017, il s'était classé 14e du tour de Tour de Münster, 15e de Championnat de Flandre à Koolskamp et du Circuit du Houtland. Il avait récemment terminé 23e de la Flèche de Gooik (1.1) et abandonné mercredi au Tour de Münster.