Cyclisme

N’y décelez aucune forme de snobisme, juste la marque d’un talent désormais reconnu de tous. Dans la liste des neuf victoires pros qui garnissent le palmarès de Tim Wellens (25 ans), toutes portent le prestigieux label World Tour.

Entre sa victoire d’étape sur le dernier Paris-Nice et son succès final sur l’Eneco Tour 2015, le Grand Prix de Montréal constitue pourtant l’unique course d’un jour figurant au tableau de chasse du Limbourgeois.

Un constat qui ne doit rien au hasard. Un an après cette victoire de prestige, le coureur de Lotto-Soudal est de retour au Canada où il participera au Grand Prix de Québec ce vendredi avant de défendre son titre dimanche à Montréal. Deux épreuves disputées sur des tracés urbains qui plaisent beaucoup à Wellens.

"J’adore ces courses en circuit (NdlR : 16 tours de 12,6 km, pour un total de 201,6 km à Québec)", lance avec enthousiasme celui qui s’est installé à Monaco depuis quelques mois. "L’atmosphère y est toujours particulière et elles me réussissent plutôt bien ces derniers temps puisque j’avais pris la deuxième place du championnat de Belgique fin juin. Le public s’installe en famille au bord du tracé et profite alors d’une journée de fête. Sur le vélo, la course est souvent plus débridée. C’est pour toutes ces raisons que j’intègre chaque année les classiques canadiennes à mon programme de course depuis 2012 déjà."

Au milieu d’un plateau de choix (Sagan, Van Avermaet, Boonen, Bardet, Alaphilippe, Aru…) qui doublera les deux rendez-vous québécois, Tim Wellens concentrera l’essentiel de ses ambitions sur la journée de dimanche. "J’ai déjà tenté ma chance en plusieurs occasions à Québec, mais force est de reconnaître que Montréal me convient mieux (NdlR : son meilleur résultat sur le GP de Québec est une 51e place en 2013). Les côtes y sont plus longues et correspondent mieux à mes qualités. L’année dernière, les conditions avaient été détestables, un peu comme sur le Tour de Pologne où je me suis imposé à la mi-juillet. Pourquoi est-ce que je marche aussi bien sous la pluie ? cela doit sans doute relever de la motivation. (rires) Je ne dirais pas que j’aime ça, mais je sais que j’y preste mieux que certains."

Et comme des averses sont annoncées à Québec ce vendredi et à Montréal dimanche…

"Je ne pouvais pas suivre à Plouay"

Installé au rang d’objectif prioritaire de sa saison, les Jeux Olympiques n’ont pas répondu aux attentes de Tim Wellens (abandon sur la course en ligne et 20e place sur l’épreuve contre-la-montre). "Sur le plan personnel, je ne peux pas me montrer satisfait de mes performances", juge ainsi le Limbourgeois. "La médaille d’or de Greg (Van Avermaet) a heureusement très rapidement fait oublier cette déception. Avoir participé à cette aventure restera un moment à part dans ma carrière. J’étais décidé à profiter de l’ambiance olympique et à découvrir d’autres disciplines en débarquant au Brésil, mais je n’en ai finalement pas vraiment eu l’occasion. Je vais au-devant d’une période importante dans ma saison, et ai préféré rester concentré sur mes objectifs plutôt que de m’éparpiller. J’aurais aimé croiser des stars comme Bolt ou les basketteurs américains dans le village mais à chaque fois que l’une d’elles était de passage, je l’ai loupée pour quelques minutes. (rires) Au retour de cette aventure sud-américaine, j’ai vécu plusieurs journées difficiles avec de très mauvaises sensations à l’entraînement sans avoir de réelle explication à ce phénomène. Lors du GP de Plouay (36e), j’ai ainsi été incapable d’accompagner le premier peloton dans la finale. La forme semble heureusement revenir petit à petit et mes derniers entraînements m’ont un peu rassuré." Q. F.