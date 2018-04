Pour Tim Wellens également, les épreuves à venir sont inscrites en rouge sur son agenda.

"J’ai eu une grippe juste après Paris-Nice, ça a quand même duré une semaine", dit-il. "Je n’ai pas pu rouler le Tour de Catalogne. Par contre, le Tour du Pays basque n’a jamais été sur mon programme, donc je n’ai pas voulu changer et y participer."

Le coureur de Saint-Trond, désormais résident monégasque, a préféré rester sur la Côte d’Azur.

"Je me suis bien entraîné", assure le coureur de Lotto-Soudal. "C’est vrai, je suis resté un mois sans course, mais je suis toujours bien en début de saison, je suis quelqu’un qui s’entraîne facilement et sérieusement. C’est pour cela que j’ai pris une autre option pour arriver en forme au moment de la période des classiques."

Car pour le Limbourgeois, les courses qui viennent sont véritablement très importantes. Il y joue une grande partie de sa saison.

"J’ai quatre courses où je veux me montrer à mon avantage", poursuit Tim Wellens, 4e à Overijse, il y a un an. "La Flèche brabançonne est la première des quatre, mais c’est aussi la moins importante. Cela dit, je ne laisserai pas passer une occasion. Je me pose quand même des questions, pas sur ma condition, car je vois les watts à l’entraînement, mais je n’ai pas pu comparer ma forme avec celle de mes adversaires. C’est toujours plus confortable mentalement quand on voit qu’en course, on lâche les autres. Mais je me sens bien et prêt."