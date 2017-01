L’annonce de la retraite, avec effet immédiat, de Lieuwe Westra, alors que la saison n’a pas encore débuté, aura surpris beaucoup de monde. Mais pas ceux qui, dimanche déjà, avaient découvert sur la page Facebook du coureur néerlandais un message allant en ce sens. Après que ce communiqué eut été retiré, ce lundi après midi, l’équipe Wanty-Groupe Gobert, pour laquelle le double champion des Pays-Bas du chrono avait signé cet automne après avoir quitté Astana, a confirmé l’information.

Lieuwe Westra arrête donc à 34 ans, "pour raisons personnelles". La formation belge, qui espérait beaucoup cette saison de l’ex-vainqueur des Trois Jours de La Panne, du Tour de Picardie, de celui du Danemark ou d’étapes de Paris-Nice et du Dauphiné, n’a pas voulu commenter cette retraite. Elle la prive d’un atout certain, notamment dans sa lutte pour décrocher une place au Tour de France. Depuis longtemps, Westra, qui a débuté sa carrière chez les pros en 2009 chez Vacansoleil, est en conflit financier avec son ex-beau frère et son ancien manager. L’affaire connaît même un prolongement juridique. "Je ne peux plus me concentrer et j’ai besoin de temps pour résoudre ces affaires", écrivait-il dimanche pour justifier sa décision.