La centième édition du championnat de Belgique de cyclo-cross aura duré un peu plus de deux minutes.

Comme de nombreux observateurs l’avaient anticipé, Wout Van Aert s’est en effet retrouvé seul au commandement de l’épreuve après 2 minutes 17 et plus aucun de ses rivaux ne l’a revu avant l’arrivée.

"Je voulais partir vite, c’est vrai, car dans un championnat, les places sont toujours très chères, mais je ne pensais pas créer rapidement un tel écart et me retrouver seul après un demi-tour", expliquait après la course le désormais double champion de Belgique pour lequel sa nouvelle équipe Crélan-Charles avait prévu un maillot tricolore floqué du nom des multiples sponsors et partenaires. Une tunique qu’il ne portera peut-être jamais en course. Comme la précédente…

"Après la sortie de la boucle dans le sable, j’ai entendu le speaker qui criait que j’avais déjà un avantage de plusieurs secondes", poursuivait l’Anversois. "Je ne l’ai pas cru, j’étais persuadé qu’il exagérait. Mais en arrivant sur l’hippodrome et en croisant mes poursuivants, j’ai vu que l’écart était en effet conséquent, que Tim (NdlR : Merlier, son équipier) contrôlait le groupe. J’ai compris alors que mes adversaires allaient plus se focaliser sur les deuxième et troisième places que sur ma poursuite."

Tandis que ses rivaux donnaient l’impression de s’enliser dans le sable de la plage d’Ostende, Wout van Aert a inexorablement augmenté son avance. Après le quatrième des neuf tours, il possédait déjà près d’une minute quart d’avantage sur ses premiers adversaires.

"Je me suis battu jusqu’à la mi-course pour augmenter mon avance et ensuite, j’ai géré cet avantage avant de profiter de ma future victoire dans le dernier tour. Pour les spectateurs, ça manquait peut-être de sel, mais pour un coureur, croyez-moi, c’est une situation très agréable, vous dominez la situation, vous avez la course en main…", expliquait le Campinois qui eut en franchissant la ligne un geste suscitant la polémique.

Van Aert a en effet mimé un tireur vidant le chargeur de sa mitraillette comme l’avait fait par exemple Peter Sagan.

"Je ne voulais heurter personne, mais en fait le nom de la société de Nick Nuyens qui gère notre nouvelle équipe est Sniper Cycling Team", a-t-il expliqué après la course. "J’avais eu le temps de songer à ce que j’allais faire en franchissant la ligne. Je suis très heureux d’avoir offert cette première victoire à l’équipe et j’ai aussi voulu montrer ma satisfaction de rouler sur ce superbe vélo."

Depuis le 1er janvier, Van Aert, qui s’était arrêté juste après la ligne et avait brandi sa machine dans les airs, évolue sur un vélo américain Felt.

Si, après avoir fêté dimanche soir ce deuxième titre national, chez lui, à Lille, en Campine, Van Aert sera ce lundi à Otegem, dès mardi, c’est en Espagne qu’il va préparer la suite de sa saison avec, évidemment, comme principal objectif de reconduire son titre mondial.

"Je veux d’abord profiter de cette belle victoire, mais dès mardi, nous serons en stage avec les routiers de l’équipe", disait encore Van Aert. "Je répète que je suis content de ma saison. C’est ma quatorzième victoire, je suis largement en tête de la Coupe du monde et du Trophée AP Assurances. J’espère encore gagner le Superprestige, même si ce sera dur face à Mathieu Van der Poel. Ce titre apporte plus de relief à ce que j’ai fait ces derniers mois. Quoiqu’il arrive au Mondial (le dimanche 29 janvier à Bieles, au Luxembourg), je ne me retrouverai pas les mains vides début février, mais, c’est sûr, j’espère évidemment conserver aussi le maillot arc-en-ciel, je ne l’abandonnerai pas facilement. J’ai compris ces derniers mois qu’être champion du monde était vraiment ce qu’il y a de plus beau."





Nick Nuyens: "Pas de route avant le Tour de Belgique"

Nick Nuyens était évidemment un homme heureux, ce dimanche sur les pelouses de l’hippodrome d’Ostende. Huit jours après sa naissance officielle, sa nouvelle équipe, Crélan-Charles pour le cyclo-cross, Vérandas-Willems-Crélan pour la route, venait en effet d’obtenir un premier succès.

"Et pas n’importe lequel", souriait le manager de la formation procontinentale. "Bien sûr, on s’y attendait, mais, je sais, c’est un cliché, une course doit toujours être courue. En plus, Wout a gagné avec panache, ce fut fantastique." L’ancien vainqueur du Tour des Flandres a longtemps espéré que Tim Merlier, l’un des quatre crossmans de son équipe, monte sur le podium également. "Il a livré une superbe prestation, mais a malheureusement manqué la concrétisation", disait encore Nuyens.

Celui-ci a répété également que Wout Van Aert resterait tant qu’il le voudrait cyclo-crossman. "Ce sera son choix", disait-il. "Wout ne va pas courir de classiques ou semi-classiques sur route au printemps. Son programme sur route devrait rester assez identique à ce qu’il fut l’an dernier, il ne débutera qu’au Tour de Belgique, fin mai, et on y ajoutera sans doute en été le futur nouvel EnecoTour (NdlR : la course change de sponsor)."