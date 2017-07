Le champion du monde de cyclocross Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan) s'est imposé dans la 51e édition du Grand Prix Cerami cycliste disputée mercredi entre Saint-Ghislain et Frameries, dans le Hainaut, sur la distance de 199,6 kilomètres.

Wout Van Aert et ses trois compagnons d'échappée ont trompé tout le monde mercredi en se lançant à l'attaque, mercredi, à près de 120 kilomètres de l'arrivée de 51e édition du Grand Prix Cerami. "Nous n'avions pas l'intention d'aller au bout", a indiqué le champion du monde de cyclocross, vainqueur mercredi à Frameries. "Nous pensions que nous serions repris dans les circuits locaux. Mais le peloton nous a laissé prendre trop de champ. Nous y avons cru dans la finale et nous avons pu garder un écart pour disputer le sprint pour la victoire."

Trois coureurs ont rapidement trouvé la brèche pour créer la première échappée du jour: les Français Rémi Cavagna (Quick Step Floors) et Jimmy Raybaud (Armée de Terre) et Gaëtan Pons (Leopard Pro Cycling). Le Français Dylan Kowalski (Roubaix-Lille Métropole) a réussi à rejoindre le trio de tête après 30 kilomètres de course. Le Mur de Grammont a sonné le glas de l'échappée matinale.

Une nouvelle attaque s'est alors constituée avant le ravitaillement (km 82) avec le Luxembourgeois Jean-Pierre Drucker (BMC) et Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan) rejoints dans un 2e temps par Dries Devenyns (Quick-Step Floors) et le Français Benjamin Thomas (Armée de Terre). A l'entrée sur le circuit local à Frameries, à 50 kilomètres de l'arrivée, l'avance des fuyards, qui avait culminé à plus de 5 minutes, était encore de 2:50.

Les équipes Lotto-Soudal et WB-Veranclassic-Aqua Protect, piégées, ont en vain mené la chasse derrière le quatuor dans les circuits locaux pour ramener l'écart à 1:50 à 13 kilomètres du but. Les quatre hommes de tête ont néanmoins tenu bon pour se disputer la victoire finale à Frameries. Dans le faux-plat montant d'arrivée, van Aert a disposé de Jean-Pierre Drucker, Dries Devenyns et Benjamin Thomas. Timothy Dupont a réglé le sprint du peloton devant Roy Jans.

Le champion du monde de cyclo-cross a signé à Frameries son 3e succès de la saison après ceux du Tour du Limbourg et du Elfsteden Ronde. Il a succédé au palmarès du GP Cerami à Jelle Wallays.





Wout van Aert: "Je reste concentré sur le cyclo-cross"

Wout van Aert a décroché mercredi son troisième succès sur la route de la saison au Grand Prix Cerami (1.1). Le coureur Vérandas Willems-Crelan entend toutefois se concentrer sur le cyclo-cross, la discipline dont il est le champion du monde et de Belgique en titre.

Van Aert a attaqué à près de 120 km de l'arrivée en compagnie de Dries Devenyns, Jean-Pierre Drucker et Benjamin Thomas. "C'est rare que les échappées aillent au bout dans ce type de courses. Je n'y croyais pas un instant quand nous sommes partis", a avoué Van Aert. "Je suppose que le peloton nous a laissés trop d'écart. Comme nous avons été capables d'accélérer dans le final, il n'a jamais pu revenir sur nous. Les quatre leaders étaient très forts et se sont donnés à fond. Je pensais sincèrement que nous serions repris dans le circuit local et que ça se terminerait par un sprint massif. Le scénario a été différent. J'ai signé ma troisième victoire dans des épreuves de la classe 1.1, donc des courses d'un bon niveau".

"Comme j'ai observé une période de repos, mon état de fraicheur au départ était excellent. Cette victoire dans une course de reprise est excellente pour mon programme à venir. Je disputerai le Rand Am Ring en Allemagne, A Travers le Hageland et le BinckBank Tour, qui sera ma première course World Tour. J'aurai donc à coeur de bien m'y comporter".

Envisage-t-il de délaisser le cyclo-cross?."J'aime certes réaliser des résultats sur la route mais je reste avant tout un crossman. Je suis le champion du monde et je veux porter le maillot arc-en-ciel le plus souvent possible l'hiver prochain."