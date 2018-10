Wout van Aert (Cibel-Cebon Offroad) a remporté le Kermiscross jeudi à Ardooie.

Le champion du monde a signé son premier succès de la saison dans les labourés. Il a devancé Gianni Vermeersch (Steylaerts-777) et Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions). Son grand rival le Néerlandais Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) n'était pas au départ. Van Aert s'impose pour la 3e année consécutive à Ardooie.

L'épreuve féminine a permis à Loes Sels (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) de remporter également son premier bouquet de la saison. Elle a devancé à l'arrivée Ellen Van Loy et l'Américaine Katherine Compton.

"Enfin. C'était l'objectif de gagner ici aujourd'hui et ça a marché", a déclaré Wout van Aert. "La course a été fermée pendant un moment. C'était un parcours assez facile. C'est pour ça que tout le monde est longtemps resté frais. J'ai voulu ouvrir la course et j'ai attaqué à mi-course. Seul Gianni Vermeersch a pu me suivre. Je ne l'ai pas lâché tout de suite et j'en ai gardé pour le dernier tour."

"J'ai failli oublier comment lever les mains en l'air", a plaisanté Wout van Aert. "Cela nous donne confiance pour le week-end prochain. Je n'ai pas encore les meilleures jambes mais c'est toujours agréable de gagner à nouveau. En tant que coureur, vous en avez parfois besoin. Pour être honnête, je dois dire que je suis encore un peu en dessous de l'état de forme de Mathieu van der Poel. Petit à petit et pas à pas, j'y arrive", a déclaré Wout van Aert.