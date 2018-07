Xandro Meurisse a prolongé de deux ans, jusqu'en 2020, son contrat avec la formation Wanty-Groupe Gobert, a annoncé lundi l'équipe belge.

Meurisse, 26 ans, a débuté sa carrière professionnelle en 2017 dans l'équipe belge. Meurisse a notamment terminé sur le podium de la Volta Limburg Classic 2017 et du Circuit de la Sarthe 2018.

"Mon travail pour l'équipe et mes prestations ont toujours été appréciés et valorisés dans l'équipe", a expliqué Meurisse. "Rapidement, j'ai reçu des assurances quant à mon avenir chez Wanty-Groupe Gobert. Je n'ai donc pas hésité à prolonger de deux saisons, malgré les différentes offres que j'ai reçues. L'équipe m'a donné de belles opportunités durant les deux dernières années, et j'ai toujours continué à progresser. Maintenant, j'ai prouvé que je pouvais décrocher de bons résultats et je veux continuer à jouer mon rôle lors des deux prochaines années. J'espère maintenant décrocher une belle victoire pour remercier de la confiance qu'on m'accorde, en particulier notre manager général Jean-François Bourlart et Hilaire Van der Schueren."