Yates, au nom du frère

Cyclisme

Le grand public avait découvert le visage d’Adam Yates en juillet, au fil des performances du Britannique sur le Tour de France qu’il avait terminé à la quatrième place du classement général final, maillot blanc de meilleur jaune sur les épaules. Hier, c’est son jumeau Simon (24 ans), lui aussi coureur de l’équipe Orica-GreenEdge au sein de laquelle les deux frangins ont choisi de passer pro en 2014 en dépit de l’appel du pied de la formation Sky, qui s’est fait un prénom en enlevant la difficile sixième étape de la Vuelta.

"On me demande toujours si je ne suis pas jaloux des résultats d’Adam et j’ai quelques difficultés à comprendre cette question", souriait le Britannique. "Il s’agit de mon frère et je suis donc toujours très heureux lorsqu’il lève les bras ! Je savais que j’avais, moi aussi, le talent pour m’imposer sur une belle course. Il me fallait juste me montrer patient."

Une patience qui lui fut bien nécessaire pour traverser une suspension de quatre mois plus tôt dans la saison, consécutive à une violation jugée "involontaire" du code antidopage (son équipe avait oublié de fournir une autorisation pour l’usage d’un produit contre l’asthme) lors de Paris-Nice. "Manquer le Tour de France a été difficile à accepter, mais j’ai travaillé très dur pour revenir à mon meilleur niveau (NdlR : il a repris la compétition au Tour de Pologne). Cette victoire est la récompense de tellement d’efforts que je veux la savourer."

Pour s’imposer, Yates aura su se montrer le plus malin en contrant une attaque de Moreno à 4 kilomètres du but pour ensuite avaler Frank, dernier rescapé d’une échappée longtemps animée par Bakelants. "Le cyclisme est souvent une question de timing et j’ai su poser mon attaque au meilleur moment."

Quatrième de cette étape, Ben Hermans doit se dire qu’il aurait dû réagir une seconde plus vite au démarrage du Britannique…