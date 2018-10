Yves Lampaert (Quick-Step Floors) n'a pas pu rééditer son exploit du championnat de Belgique de la fin juin 2018 à Binche où il s'était imposé. Le champion de Belgique s'est toutefois satisfait de sa 2e place à Biche-Chimay-Binche derrière le vainqueur néerlandais Danny Van Poppel, mardi.

"Quand Zdenek Stybar a été repris dans la finale, les Jumbo ont tout mis en oeuvre pour leur sprinter Groenewegen et pour Van Poppel, et ce fut la bonne tactique", a indiqué Yves Lampaert. "J'étais pour ma part très content d'être de retour à Binche après le championnat national et je suis aussi content d'avoir signé un bon résultat, même si je ressens un peu de déception d'être passé tout près de la victoire. Je veux préciser que mon succès pour le titre de champion de Belgique en juin dernier n'était pas un coup de chance. J'étais fort ce jour-là et je me sentais encore fort mardi. J'ai certes tout essayé mais il y avait un coureur plus fort à Binche".