Le champion de Belgique Yves Lampaert portera les couleurs de l'équipe Quick-Step Floors pour les saisons 2019 et 2019. La formation belge WorldTour, la plus victorieuse cette saison, l'a annoncé lundi dans un communiqué.

Membre de l'équipe depuis 2015, Yves Lampaert a remporté cette année A Travers la Flandre et le National belge. Le Belge de 27 ans compte 8 victoires à son palmarès.

"Je suis très content de continuer mon aventure ici, très motivé à l'idée de continuer à m'améliorer et de me développer, ce qui est plutôt aisé dans une équipe pareille", a déclaré Lampaert. "J'adore la manière dont nous abordons la course, toujours vers l'offensive et tentant de compliquer la tâche de nos adversaires. C'est vraiment incroyable de faire partie de tout ça", a-t-il ajouté avant d'aborder ses objectifs pour la prochaine saison.

"Je vais me concentrer sur les classiques, et j'espère pouvoir y faire de bonnes choses, mais je vais aussi porter mon attention sur les grands tours. J'ai disputé mon premier Tour de France cette année, c'était une expérience fantastique et j'en demande encore davantage maintenant."

Patrick Lefevere, directeur général, s'est montré ravi de cette prolongation de contrat. "Yves n'a encore que 27 ans mais il s'est déjà constitué un beau palmarès et, c'est peut-être le plus important, c'est un fantastique équipier. Je suis persuadé qu'il achèvera encore de très belles choses."