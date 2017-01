Dans le football, plus qu’ailleurs, tout peut aller très vite. Une victoire lors d’un match au sommet va éclaircir tout un paysage pendant une semaine; une défaite noircit un tableau et invite à une plongée dans des eaux troubles. Ce constat est également valable pour les joueurs qui, au fil de leurs discours, disent tout… et son contraire.

Juste avant le début de la saison, Adrien Trebel avait confié, dans nos colonnes, qu’il se sentait bien au Standard, où il était "comme chez lui" . Six mois plus tard, le médian a décidé de boycotter le stage hivernal, énervé que ses dirigeants ne lui offrent pas un bon de sortie. Cette attitude est bien entendu intolérable et indigne d’un (ancien) capitaine.

