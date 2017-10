Le communiqué de presse est tombé une demie heure avant la conférence tenue à 11h (18 chez nous) à Austin.

Ce n’est pas une surprise, c’est juste désormais officiel: Fernando Alonso a prolongé d’au moins un an son contrat "à long terme" avec McLaren. "Je suis très heureux de pouvoir rester avec cette équipe. Même si l’on a traversé une période difficile ces dernières années, je ne me suis jamais senti aussi bien dans un team," a indiqué l’Espagnol convaincu - au moins autant qu’il ne l’était lors de l’annonce de sa signature avec McLaren-Honda il y a trois ans - de retrouver avec Renault une formule gagnante.

"Je connais Renault depuis longtemps. On a gagné deux titres et beaucoup de victoires ensemble. Je sais ce que valent ces gens. McLaren possède aussi les ressources humaines, techniques et financières pour s’imposer à nouveau en F1. Je suis sûr que cela va revenir. Que McLaren va très vite gagner à nouveau des courses et des championnats. Et je veux participer à la fête."

Selon le communiqué, Fernando Alonso n’aurait résigné actuellement que pour une saison supplémentaire aux côtés de notre Stoffel Vandoorne. "Je pense que l’on possède avec Fernando et Stoffel l’une des meilleures paires du plateau 2018," s’est réjouit le directeur sportif Eric Boullier.