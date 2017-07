Amputé des deux jambes lors d’un accident voici trois mois, ce jeune pilote de 17 ans est déjà remonté à bord d’une voiture de course

Si vous êtes fan de sport auto, vous avez sans doute été à la fois choqué par la violence de l’accident dont a été victime ce jeune pilote Britannique de 17 ans voici trois mois à Donington, mais aussi touché par son courage, sa détermination et l’élan de solidarité que son drame a suscité.

Voici un peu plus de trois mois encore, ce gamin rêvait de succéder à son idole Lewis Hamilton. Et si aujourd’hui il a pu le rencontrer et visiter son stand, c’est parce qu’il a été victime d’un tragique accident lors d’une épreuve de F4. La vue obstruée par deux voitures devant lui, il n’a pas pu voir une monoplace repartant au ralenti après avoir effectué un tête-à-queue. Et tandis que les deux concurrents devant lui se sont écartés pour éviter l’obstacle, le pauvre Billy a heurté de plein fouet, à plus de 170 km/h la voiture quasi à l’arrêt. Des images effrayantes d’un gamin dont le destin a basculé en une fraction de seconde.

Privé de ses deux jambes, le garçon a fait preuve d’un courage incroyable et d’une surprenante détermination. Un véritable exemple pour pas mal de jeunes handicapés ou mutilés.

« Je vais bien, merci, » nous confie-t-il poliment dans le paddock de Silverstone. « Si je suis toujours là aujourd’hui et si j’ai survécu à cela, c’est grâce à ma grande sœur qui m’a serré la main après l’accident et m’a donné de la force. Grâce aux donations de la grande famille du sport auto, j’ai pu être bien soigné. Je reste motivé et bien décidé à reprendre rapidement la course. Je rêve des 24H du Mans. Alex Zanardi est une belle source d’inspiration pour moi. La semaine dernière, j’ai déjà pu reprendre le volant d’une VW Fun Cup avec commandes au volant. La même que celles des 25H de Spa. J’espère d’ailleurs pouvoir prendre part à cet événement l’an prochain. »

Billy nous laisse. Le gamin n’a plus de jambe mais un grand sourire. Il a l’air heureux. Il va rencontrer Lewis Hamilton qui passera une demie heure avec lui et le fera rentrer dans son stand, à côté de sa Mercedes. Possédant lui-même un jeune frère paralysé cérébralement, le triple champion du monde est très sensible aux personnes handicapées. Et a été touché comme le monde entier par la triste histoire de Billy Monger qui rêvait certainement d’être connu dans le monde entier dans d’autres circonstances. Mais c’est sa vie et il semble bien décidé à continuer à la vivre à fond.