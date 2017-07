Une semaine après son équipier Lewis Hamilton en Autriche, c’est au tour de Valtteri Bottas d’être pénalisé de cinq places sur la grille suite à un changement de boîte de vitesses de sa Mercedes.

Le dernier poleman et vainqueur en date du GP d’Autriche ne s’élancera donc quoi qu’il arrive pas devant ce dimanche. Le Finlandais s’est montré le plus rapide lors des deux premières séances libres. La troisième et dernière aura lieu ce samedi entre 11h et midi, la qualification se déroulant comme d’habitude de 14h à 15 chez nous.