Le pilote finlandais de Mercedes Valtteri Bottas, 27 ans, auteur de la pôle position samedi, a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, la 9e manche du Championnat de Formule 1, sur le Red Bull Ring de Spielberg. Il a en effet résisté jusqu'au bout au leader du championnat, l'Allemand Sebastian Vettel, 2e à seulement 658/1000e, dont l'ex-équipier australien Daniel Ricciardo (Red Bull), qui signe son 5e podium consécutif, est 3e à 6 sec 012/1000e. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), lauréat en 2016, parti 8e, termine 4e à 1 sec 418 de Ricciardo devant le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et le Français Romain Grosjean (Haas-Ferrari), 5e et 6e. Les Force India sont 7e (Sergio Perez) et 8e (Esteban Ocon).

C'est la deuxième victoire de la saison de Bottas, déjà lauréat à Sotchi en Russie.

Bottas a réussi un départ canon, alors que le Néerlandais Max Verstappen a en revanche complètement manqué le sien avant d'être pris dans un carambolage au premier virage avec le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso) et l'Espagnol Fernando Alonso. La Red Bull et la McLaren ont été contraintes à l'abandon. C'était le cinquième retrait de Verstappen en huit courses, et le cinquième en sept courses pour Alonso, absent au GP de Monaco fin mai. Son coéquipier Stoffel Vandoorne est 12e à un tour, comme à Bakou, et égale ainsi son meilleur résultat. Il était 13e sur la grille.

Jugé responsable de l'accrochage par les commissaires de course, Kvyat a été sanctionné d'un passage par la voie des stands.

Kevin Magnussen (Haas) et Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso) ont également abandonné à cause de problèmes mécaniques.

Les Williams, éliminées en Q1, ont en revanche sauvé les meubles en complétant le top 10. le Brésilien Felipe Massa est en effet 9e et le Canadien Lance Stroll dizième

Au championnat Vettel compte 20 points d'avance sur Hamilton et 35 sur Bottas.

Il est le seul à avoir fait mieux que les cinq podiums consécutifs de Ricciardo, en montant sur la boîte lors des six premières courses.

La dixième manche dimanche prochain à Silverstone.