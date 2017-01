Le pilote allemand Pascal Wehrlein a trouvé un accord avec l'écurie Sauber pour la saison 2017 de Formule 1, annoncent mardi les magazines spécialisés Autosport et Motorsport.

Au sein de l'écurie suisse, Wehrlein prendra la place du Brésilien Felipe Nasr et aura pour équipier le Suédois Marcus Ericsson. Le jeune Allemand, 22 ans, pilotait la saison passée une Manor. Il était également pilote réserve de Mercedes et était candidat au remplacement champion du monde en titre et jeune retraité Nico Rosberg. Le grand favori pour prendre la succession de Rosberg chez Mercedes est le Finlandais Valtteri Bottas (Williams). Avant les fêtes de fin d'année, Claire Williams avait déclaré être prête à laisser partir le Finlandais si jamais un pilote expérimenté le remplaçait. Felipe Massa aurait accepté de renoncer à sa retraite pour rempiler une saison au sein de l'écurie.