A peine sa séance qualificative terminée, Stoffel Vandoorne a été surpris par la question d’un journaliste venu à sa rencontre dans le carré d’interviews : « Eddie Jordan vient d’annoncer il y a un quart d’heure que McLaren roulerait avec un moteur Mercedes en 2018. Votre réaction ?» Directement, le PR de McLaren est venu au secours de notre compatriote en lui interdisant d’émettre le moindre commentaire. « Question suivante. »

Dans une vidéo pour le site F1 « n » Stuff visible sur Youtube, l’ancien patron d’écurie, généralement très bien informé, déclare que « McLaren roulera à nouveau avec un moteur Mercedes en 2018 et Honda restera en F1 avec Sauber. » Il annonce aussi que « Fernando Alonso dispute sa dernière saison pour McLaren », mais ne dit pas qu’il arrêterait la F1. Ce qui laisse sous-entendre que l’Espagnol pourrait rejoindre Hulkenberg chez Renault, la seule véritable solution car on imagine très mal Mercedes et Toto Wolff se séparer de Valtteri Bottas.

Lors du point presse une grosse heure plus tard, Eric Boullier a bien entendu formellement démenti les propos tenus par Jordan. « Je peux vous confirmer qu’il n’en est rien, » a déclaré le directeur sportif de McLaren.