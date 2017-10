Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), déjà le plus rapide lors des deux premières séances d'essais libres 1 et 2 vendredi, a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, 17e des 20 manches du Championnat du monde de Formule 1, samedi à Austin (Texas). Hamilton a réussi son meilleur tour du circuit des Amériques (5,513 km) en 1:34.478, nouveau record de la piste.

Il est le premier pilote cette saison à finir les trois séances d'essais libres d'un même Grand Prix avec le meilleur chrono.

Mais son avantage sur son grand rival, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), s'est réduit par rapport aux deux premières séances d'essais libres: Vettel, dont le châssis a été changé par Ferrari "par mesure de précaution", a terminé la séance à seulement 92/1000e d'Hamilton.

L'Allemand, relégué à 59 points d'Hamilton au classement du Championnat du monde verra son rival décrocher son 4e titre mondial s'il termine à 16 points de lui dimanche.

Stoffel Vandoorne a signé le 14e temps en 1:36.599 juste derrière son équipier chez McLaren-Honda l'Espagnol Fernando Alonso (1:36.239)

Les qualifications sont programmées samedi à 16h00 locales (23h00 belges).

Suivez les qualifications en direct