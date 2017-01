Formule 1 La saison automobile 2017 a officiellement démarré ce lundi 2 janvier avec le Dakar. On enchaînera ensuite avec le Rallye Monte-Carlo et les 24H de Daytona, les premiers essais F1 étant programmés en mars. A quoi peut-on donc s’attendre pour cette nouvelle année démarrant sur les chapeaux de roues ?a sorti sa boule de cristal et tente de répondre à 10 questions que vous vous posez.

Sans encore connaître officiellement l’identité du remplaçant de Nico Rosberg (Valtteri Bottas tient la corde), on peut d’ores et déjà dire que Lewis Hamilton sera plus que probablement l’homme à battre en 2017. Et comme on imagine assez mal son nouvel équipier faire mieux que jouer aux doublures, on peut penser que le Britannique devrait décrocher assez facilement son quatrième titre. Pour autant, bien sûr, que Mercedes conserve l’avantage sur Ferrari, McLaren-Honda et surtout Red Bull-Renault, a priori les plus menaçants. Et pour autant aussi que, trop sûr de lui, il n’ait pas trop fêté le retrait de Rosberg et ne mette pas quatre Grands Prix à se remettre dans le rythme en début de saison…





(...)

