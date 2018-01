Un choix plus financier que sportif puisque le Russe de 22 ans n’a jamais réellement brillé dans les formules inférieures (il a tout de même terminé 3ème en GP2 en 2016). Mais, soutenu notamment par la banque russe SMP, il apporterait au team britannique un budget de l’ordre de 15 millions. La différence avec Felipe Massa qu’il fallait bien payer serait donc de l’ordre de 20 millions qui seront investis dans la nouvelle monoplace. Après une année à peine, le jeune Stroll aura donc un statut de leader et ne pourra plus s’appuyer sur l’expérience d’un équipier comme le Brésilien l’an dernier. On ne dit pas que Robert Kubica aurait nécessairement constitué un meilleur choix (Sirotkin aurait été plus rapide lors des essais d’Abu Dhabi), mais il y avait sans doute moyen de trouver une meilleure option que Sirotkin, pilote d’essais chez Renault F1 l’an dernier, moins bon que





Daniil Kvyat et ne risquant pas de faire une plus grande carrière que ses autres compatriotes avant lui. Mais bon, on est en F1, et Williams a besoin de liquidités pour payer ses moteurs Mercedes. Dommage. Ce n’est pas comme cela que l’écurie de Sir Frank va renouer avec son glorieux passé.





Mais c’est ainsi depuis de nombreuses années et sans le soutien d’un grand constructeur, ils n’ont sans doute pas d’autre choix...