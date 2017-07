Tandis que Lewis Hamilton, deux secondes et demie plus rapide que sa pole de l’an dernier, a établi un nouveau record du tour du circuit de Spielberg, les pilotes McLaren ont confirmé les progrès de Honda.

Comme ce matin, c’est Lewis Hamilton qui a signé en 1.05.483 le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres en vue du GP d’Autriche de dimanche. Le pilote Mercedes a devancé de 147 millièmes la Ferrari de son rival Sebastian Vettel et de 216 millièmes la seconde W08 de son équipier Valtteri Bottas. Max Verstappen a décroché le quatrième chrono à 0.349 sur sa Red Bull-Renault.

Du côté de McLaren, après un changement fond plat, Fernando Alonso a confirmé les progrès du moteur Honda utilisant ici la Spec 3 de son V6. Huitième à 1.249 du meilleur temps, l’Espagnol a cette fois devancé son équipier belge Stoffel Vandoorne. Septième le matin, notre compatriote a cette fois été crédité du 12ème temps, mais à un gros dixième seulement de l’autre MCL32 et à deux dixièmes et demi à peine de la 7ème place de la surprenante Haas de Kevin Magnussen. La troisième séance libre est programmée samedi matin avec 50% de chance de pluie pour la qualification prévue entre 14h et 15h.