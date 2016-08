Felipe Massa annonce sa retraite

Formule 1

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Felipe Massa a annoncé, ce midi à Monza, qu’il prendrait sa retraite en F1 à la fin de cette saison.

Aujourd’hui pilote Williams après avoir passé une grande partie de sa carrière chez Ferrari aux côtés de Michael Schumacher, le Brésilien a disputé 242 GP depuis ses débuts en 2002. Il a signé 16 poles, remporté 11 courses et s’est cru sacré champion du monde durant quelques secondes à Interlagos en 2008 avant d’échouer finalement pour un point face à Lewis Hamilton. L’année suivante, il avait frôlé la mort à Budapest quand il avait pris un ressort de la Brawn de son compatriote Rubens Barrichello en plein casque.

On ignore encore quel sera son remplaçant en 2017 chez Williams (la piste Jenson Button prend de plus en plus forme, mais il existe également d’autres possibilités), mais il semble clair que le petit Massa a été poussé vers la sortie. Frank Williams a déclaré il y a peu qu’il souhaitait conserver l’an prochain un de ses deux pilotes. On peut donc en déduire que Valtteri Bottas rempilera pour une quatrième saison au sein de l’écurie de Grove.