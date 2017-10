Fernando Alonso veut non seulement participer au 24 Heures du Mans la saison prochaine, mais l'Espagnol veut les gagner, de même que le pilote McLaren veut réussir à remporter les 50 Miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, soit la Triple Couronne (Triple Crown).

C'est ce qu'a confié Alonso, plus ambitieux que jamais, lors d'une interview réalisée sur les réseaux sociaux et Instagram.

"Je veux devenir le pilote le plus complet du monde", a martelé Fernando Alonso, 36 ans, qui n'a pas dit s'il restait (ou non) chez McLaren la saison prochaine, comme co-équipier de Stoffel Vandoorne. "Et pour cela, il faut gagner des courses dans différentes catégories et particulièrement gagner la "Triple Couronne": le Grand Prix de Monaco, les 500 Miles d'Indianapolis et les 24 Heures du Mans"."

Le pari est osé, mais pas impossible. Fernando Alonso a navigué en tête des 500 Miles d'Indianapolis cette année pendant 180 tours avant de devoir renoncer en raison d'un moteur cassé. "Je veux encore essayer à l'avenir", a précisé Fernando Alonso qui devra réussir son ultime pari sur des bolides différents dans des classes différentes. La presse espagnole lui prête aussi l'idée de disputer les 24 Heures de Daytona.

"On se focalise parfois sur la F1 parce que c'est la meilleure compétition du monde avec le maximum de technologie, mais il y a d'autres catégories, avec d'autres voitures, avec peut-être moins de technologie, mais qui requièrent une approche différente et un pilotage différent. Et c'est un vrai défi que d'essayer de rivaliser avec les spécialistes de chaque catégorie", a ajouté Fernando Alonso.

McLaren s'est dit ouvert à tenter le pari des 24 Heures du Mans. "Si c'est vraiment ce qu'il veut, cela ne devrait pas être difficile", a confié de son côté Zak Brown, patron de McLaren laissant la porte grande ouverte à l'Espagnol.