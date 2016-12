Stoffel Vandoorne sera au volant d'une Formule 1 la saison prochaine. Gaëtan Vigneron évalue les chances de résultats de son consultant préféré.

"Même si cela ne va pas assez vite, McLaren-Honda a bien progressé depuis deux ans. La monoplace est devenue plus fiable à défaut d’être encore très performante. Mais cela peut encore venir, surtout avec le changement de règlementation attendu pour 2017 et qui pourrait redistribuer les cartes. Il est difficile avant d’avoir découvert la nouvelle voiture et d’avoir assisté aux premiers essais d’avant saison d’émettre un pronostic. Je ne suis pas encore sûr que McLaren sera dans le coup. Mais si c’est le cas, je pense que l’on peut raisonnablement espérer que Stoffel joue régulièrement dans les points et termine, pourquoi pas, une fois dans le Top 5 voire monte sur son premier podium. Je suis convaincu que c’est un des grands pilotes du futur. Il est complet, doué, déterminé pour devenir un jour champion du monde. Il va disputer sa première saison complète et n’a rien à perdre face à un double champion d’équipier comme Alonso. S’il termine 9e ou dixième lors des premiers GP, il sera très content. Pour Fernando, ce sera la cata. Si McLaren n’est pas capable de le ramener sur les podiums en 2017, je pense qu’il arrêtera fin de saison. Je pense que les Belges seront très nombreux devant leur petit écran et la RTBF le 26 mars prochain. Et si d’aventure la future McLaren est une réussite et qu’elle permet à Stoffel de jouer vraiment devant, on pourrait alors vivre une véritable ferveur et une augmentation considérable des audiences comme à l’époque où Justine et Kim gagnaient des grands tournois en tennis. En attendant, je vais devoir réfléchir durant les fêtes à qui je pourrais bien prendre pour remplacer Stoffel comme consultant sur les GP…"