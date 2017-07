Invité à la conférence de presse en marge du GP d’Angleterre, Lewis Hamilton a été malmené par la presse -essentiellement britannique - ne comprenant pas son absence lors du show de mercredi dans les rues de Londres.

Il y a eu principalement deux gros sujets de conversation lors de la conférence de presse de ce jeudi à Silverstone : Le départ volé ou pas de Valtteri Bottas finissant par avouer qu’il a un peu « joué et pris des risques » pour démarrer plus vite que les réflexes humains en Autriche et l’absence de Lewis Hamilton lors du grand show organisé mercredi par Liberty Media dans le centre de Londres.

Imaginez que le mercredi avant le GP de Belgique, une démonstration de F1 soit organisée dans les rues de Bruxelles (oui, c’est difficile à imaginer, on sait, mais faites un effort), que quasi l’intégralité du plateau soit là à une exception : Stoffel Vandoorne ! La déception et l’incompréhension des fans, c’est sûr, serait grande. On peut donc mieux comprendre les violentes critiques de la presse anglaise à l’égard de leur triple champion du monde remplacé au pied levé par le champion du monde en titre Nico Rosberg. Un nouveau caprice de star selon beaucoup de tabloïd allumant leur héros à la veille de son « home GP ».

Malmené, Lewis a donc passé une demie heure à essayer de se justifier entouré de trois collègues qui, eux, étaient bel et bien là lors d’un « super event ».

« Le plus important pour moi, c’est le championnat du monde. Nous avons deux week-ends qui se suivent, il y a beaucoup de pression, surtout ici à Silverstone où je suis très sollicité par les fans, les medias. Je tiens absolument à gagner cette course dimanche. J’ai préféré me relaxer, quatre jours au circuit c’est assez. Je n’avais pas envie de prendre un bain de foule ce mercredi. J’en ai discuté avec Toto Wolff et il a compris et respecté mon choix. »

Ce qui n’a apparemment pas été le cas de tous les fans, certains ayant hué « LH » : « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les supporters. On ne peut pas me reprocher cela. Et encore plus pour les enfants. Le moment était simplement mal choisi. Je veux garder toutes mes forces pour la bataille qui nous attend. Je veux être préparé le mieux possible.»