La deuxième séance libre en vue du GP d’Angleterre de dimanche s’est achevée à Silverstone avec un nouveau meilleur chrono de Valtteri Bottas.

Chaussé de gommes super tendres, le pilote Mercedes a bouclé son tour le plus rapide en 1.28.496, soit huit dixièmes plus vite déjà que la pole de 1.29.287 signée l’an dernier par Lewis Hamilton. Sûr de lui, bien reposé après deux jours relax sur l’île grecque de Mykonos en compagnie de la top model Winnie Harlow (une bonne raison pour rater le show de Londres de mercredi…), le triple champion du monde a décroché le deuxième chrono, à 47 millièmes de son jeune équipier, mais en pneus tendres, sans jamais encore passer les pneus à bandes rouges avec peu de carburant à bord. Vainqueur des trois dernières éditions de son « Home GP », le Britannique cache apparemment son jeu et est bien décidé à nous offrir un historique « quatre à la suite » afin de se replacer dans la course au titre où il accuse actuellement un retard de 20 unités sur son rival Sebastian Vettel.

Derrière les deux Mercedes, on retrouve, à trois et quatre dixièmes, les deux Ferrari, Kimi Raikkonen précédant Sebastian Vettel, puis les Red Bull-Renault de Max Verstappen (à six dixièmes) et Daniel Ricciardo.

A la première place derrière les trois gros teams, à près d’une seconde et demie, on pointe la Renault de Nico Hulkenberg devant la Williams de Felipe Massa et la McLaren-Honda de Fernando Alonso, 9ème. Seizième, notre compatriote Stoffel Vandoorne prend à nouveau une demie seconde de la part de son illustre voisin de garage. C’est, hélas, le tarif habituel pour le Belge qui doit absolument réagir et se rapprocher de son « team-mate ».