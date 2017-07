Valtteri Bottas aura 28 ans le 28 août prochain. Il festoiera puisque le 28, c’est le lendemain du Grand Prix de Belgique. Où en sera-t-il après Francorchamps ? Alors qu’à ce jour, il a signé une seule victoire en F1 au GP de Russie en avril dernier, améliorera-t-il son score ce dimanche en Autriche et en fera-t-il tout autant en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Belgique ?

Bottas, en tout cas, semble prêt à hausser le ton. Il ne lui manque vraiment pas grand-chose même pas l’expérience puisqu’avant de rejoindre Mercedes, en remplacement de Nico Rosberg, il a disputé pour Williams quatre saisons complètes de 2013 à 2016. En 2014, il prit même la quatrième place du championnat. Auteur d’une deuxième pole parfaite hier à Spielberg, il a battu dans l’ordre Vettel, Hamilton, Räikkönen, Ricciardo et Verstappen soit les titulaires de Mercedes, de Ferrari et aussi de Red Bull.

Le Finlandais n’est pas du genre nerveux. Alors que Hamilton n’est pas franchement constant cette année, le Rosberg nouveau peut-il encore se battre pour la couronne ? Ce n’est pas impossible : Bottas est troisième du championnat et 42 points de moins que Vettel, c’est beaucoup et peu à la fois.

Ainsi, douze Grands Prix sur vingt doivent encore être disputés. Non content d’avoir loupé sa qualification, Lewis Hamilton ne partira pas en troisième position mais à la huitième place puisque la boîte de vitesses de la flèche d’argent n°44 a dû être remplacée. Le Britannique, évidemment, ne se contentera pas d’une place anonyme au sein du peloton. Avec 11 points de retard au championnat sur Sebastian Vettel, il n’a pas le droit à l’erreur. Lewis devrait idéalement attaquer dès le départ mais le risque d’être enfermé ou pris dans une bousculade n’est pas mince sur la piste autrichienne.

La première difficulté, après l’envol, est un virage à angle droit qui ne laissera pas de place aux audacieux et aux distraits. La course sera belle, d’une part parce que Hamilton voudra se battre devant et de l’autre, parce que tous les ténors sont aux avant-postes. Juste derrière les hommes forts, Grosjean, Perez et Sainz appartiennent au top 10 des essais. Et pas loin de ces caïds, deux équipiers ont, certes, loupé la Q3 mais ils n’ont pas mis beaucoup de temps à prouver que l’évolution du moteur Honda, tant attendue, n’était pas un leurre. Alonso prendra le départ en 12e position et son équipier belge, Stoffel Vandoorne sera juste derrière le chef de file de la formation McLaren. Ils viseront les points.