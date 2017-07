La première séance d’essais libres en vue du GP d’Autriche de dimanche vient de se terminer sur le circuit de Spielberg avec un meilleur chrono pour Lewis Hamilton.

En tournant en 1.05.975, le pilote Mercedes a déjà battu sa pole de 2016 de deux secondes ! Le Britannique a devancé d’un peu moins de deux dixièmes la Red Bull-Renault de Max Verstappen. A l’attaque, le Belgo-néerlandais, pilote qui a effectué le moins de km en course cette année, a frôlé un mur lors d’une incursion hors-piste en milieu de séance. Beaucoup d’autres pilotes n’ont pu éviter une petite faute à l’instar des Ferrari de Sebastian Vettel (4ème à 0.449) et de Kimi Raikkonen mais aussi la Mercedes de Valtteri Bottas, troisième à 370 millièmes.

Premier derrière les trois teams de pointe on retrouve… notre compatriote Stoffel Vandoorne ! De plus en plus en confiance au volant de sa McLaren dotée d’un moteur évolution Honda Spec 3, le Belge a disputé sa meilleure séance de l’année en terminant septième à 1.308, deux gros dixièmes devant son équipier Fernando Alonso (9ème). On espère que cette montée en puissance de la part des Japonais se confirmera cet après-midi à partir de 14h mais surtout demain en qualifications et durant le GP dominical. En attendant, on peut dire que le week-end a plutôt bien démarré pour Stoffel. Et cela fait plaisir.