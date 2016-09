GP d'Italie: Hamilton, à l’affût de sa 50e victoire (DIRECT)

Formule 1

On peut ne pas aimer le personnage mais le pilote est le plus complet de sa génération. Ainsi, son quatrième titre en F1 se rapproche et de la sorte, il égalerait le total atteint par Sebastian Vettel et Alain Prost. La comparaison avec le Français ne s’arrête pas là. Ce dernier, en effet, totalisa 51 victoires en F1, score que rejoindra puis que dépassera Hamilton très bientôt.

Ils seraient alors 2e et 3e de ce classement spécifique que dominera encore très longtemps l’intouchable Schumacher, auteur de… 91 succès. Excusez du peu ! Aujourd’hui, en tout cas, nous sommes sous l’ère Hamilton. Il disputera tout à l’heure son 181e Grand Prix alors qu’à 97 reprises déjà, soit plus d’une fois sur deux, il a rejoint le podium.

Bien sûr, Hamilton n’est pas Dieu et il lui arrive encore de commettre des erreurs qui le rendent… humain mais derrière son air débonnaire, son look de mauvais garçon et ses tatouages "grandeur nature" se cachent un professionnel d’envergure et un forcené de l’audace.

En prime, il tombe toujours à pic. Il entama sa carrière chez McLaren en 2007. L’écurie de Ron Dennis était au sommet de son art. Puis, il rejoignit Mercedes en 2013, remplaçant Schumacher aux côtés de Rosberg. C’était le bon moment. Hier, Hamilton a dominé son sujet avec une habileté rare. Jamais, il ne donna l’impression de pouvoir louper le meilleur chrono.

Rosberg eut beau se démener, il dut se satisfaire du premier accessit ! Là où les vitesses s’emballent, Lewis-le-tueur tient la corde. Et à Monza, il est dans son élément. L’Italie, elle, est la mère de Ferrari. Vettel et Räikkönen ont signé les 3e et 4e chronos afin de satisfaire la vieille dame rouge.

Les ex-champions du monde, dotés d’un moteur revigoré, ont l’intention de pousser les Mercedes dans leurs derniers retranchements. Pour le suspense, ce serait bien. En troisième ligne, rien de fou ! Bottas (Williams), meilleur que jamais, et Ricciardo (Red Bull) partiront à la conquête des gros points. Pour les exciter, comptons sur Verstappen et sur le tandem Force India, composé de Perez et Hulkenberg.

À plus de 350 km/h (vitesse instantanée), personne n’aura vraiment l’occasion de réfléchir. Ici, pas question de ménager sa monture. En moins de 90 minutes, le Grand Prix d’Italie devrait être bouclé. Qui peut détrôner Hamilton, s’il part devant ?