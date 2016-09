GP d'Italie: La vitesse pure, complice de Hamilton

Formule 1

Lewis Hamilton a souvent été héroïque à Spa et magique à Monza. Les hautes vitesses excitent l’Anglais et lui vont particulièrement bien. Les deux circuits sont bien différents mais ils ont au moins un point commun. Pour vaincre sur ces deux sites, il ne faut pas avoir froid aux yeux et foncer toutes voiles dehors, sans se poser trop de questions à propos des moyennes atteintes. La piste du nord de l‘Italie convient particulièrement bien au triple champion du monde. Hier, il affirma qu’un pilote de F1, digne de ce nom, ne pouvait pas rester insensible au charme du tracé transalpin, conçu pour être le plus rapide du championnat. Ce n’est évidemment pas un hasard si Hamilton obtint déjà trois succès à Monza en 2012, 2014 et 2015, Sebastian Vettel s’imposant en 2011 et 2013. Si, hier matin, la première séance d’essais libres permit à Rosberg de devancer son équipier, l’Anglais reprit son bien quelques heures plus tard.

Et l’ordre militaire, souvent respecté cette année, donna l’avantage à Hamilton devant Rosberg, à Vettel un peu plus rapide que Räikkönen et à Verstappen, dominant Ricciardo. Bien sûr, c’est lors des qualifications que l’on comparera les pointes de vitesse des uns et des autres mais à Monza, ils veulent, tous et tout le temps, prouver qu’ils dominent le danger et leur sujet. Ce n’est pas un hasard si Fernando Alonso a signé un excellent septième chrono ce vendredi et si Romain Grosjean a pris place dans le top ten.

Un peu moins rapide que son équipier Bottas, Felipe Massa n’a pas démérité pour autant. L’époque doit être difficile pour le Brésilien qui ne souhaitait absolument pas quitter la Formule 1 mais qui y sera contraint en fin de saison. Les Ferrari, logées dans les échappements des Mercedes, sont évidemment chez elles à Monza. Vettel et Räikkönen auront donc une mission tout à fait particulière à mener rondement devant des milliers de tifosi, acquis à la cause du cheval cabré. Ils pourraient, par exemple s’inspirer de la saison 1988 lorsque Berger et Alboreto signèrent le seul doublé rouge de l’année puisque toutes les autres épreuves tombèrent dans l’escarcelle soit de Senna, soit de Prost, associés chez McLaren. Pour parvenir à leurs fins, Vettel et Räikkönen disposent depuis ce week-end d’une nouvelle évolution moteur. Dès les qualifications, on devrait savoir si c’est un pis-aller ou un joli coup technique.