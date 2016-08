GP de Belgique: Nico Rosberg partira en pôle position

Formule 1

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes) partira en pole position pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1, dimanche à Spa-Francorchamps (14h00, 12h00 GMT), après avoir signé samedi le meilleur temps des qualifications, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Grâce à un meilleur tour en 1 min 46 sec et 744/1000, Rosberg sera en position idéale pour revenir au classement du championnat sur son coéquipier Lewis Hamilton qui partira sur la 11e et dernière ligne, à côté de Fernando Alonso (McLaren).

"Je suis très content, car on était un peu en retrait ce matin aux derniers essais libres", a dit Rosberg après sa 28e pole position en F1, la 3e d'affilée après la Hongrie et l'Allemagne.

Ce sera la première fois que Verstappen Jr, 18 ans, partira sur la première ligne d'un GP de F1 et ce sera devant son public, car il est né en Belgique et plus de 20.000 Néerlandais ont fait le déplacement pour le soutenir et l'applaudir sur le toboggan des Ardennes.

Rosberg et Verstappen ont devancé la Ferrari de Kimi Räikkönen, meilleur temps des derniers essais libres, samedi matin. Le Finlandais partira sur la 2e ligne, à côté de son coéquipier Sebastian Vettel et devant l'autre Red Bull de Daniel Ricciardo.