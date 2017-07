Le pilote Mercedes une demie seconde devant Raikkkonen (Ferrari), un grand Stoffel une demie seconde plus vite qu’Alonso!

Débutée sous une averse et achevée sur le sec avec un nouveau record de la piste, la séance qualificative en vue du GP d’Angleterre de ce dimanche a été compliquée et palpitante. Devant son public, Lewis Hamilton n’a pas fait dans le détail en bouclant son meilleur tour en 1.26.600 plus d’une demie seconde devant la Ferrari de Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel complétant le podium.

« J’ai bouclé un dernier tour de folie dont je suis fier, » s’est exclamé le Britannique rejoignant Jim Clark au nombre de poles (5) à Silverstone. Avec 67 poles, le triple champion du monde n’est plus qu’à une pole du record de Michael Schumacher. Il tentera dimanche de signer son cinquième succès « at home ».

Mais pour nous le second exploit de cette séance est à mettre à l’actif de Stoffel Vandoorne. Huitième en Q1 sur une piste détrempée, le pilote McLaren a réussi pour la première fois à devancer son illustre équipier Fernando Alonso en Q2. Et pas d’un peu : une demie seconde par rapport à l’Espagnol se plaignant du trafic ! Mais mieux encore, le Belge a gagné pour la deuxième fois de la saison son ticket pour la Q3 en se classant dixième de cette 2ème partie des qualifications. « Mais cette fois, contrairement à Monaco (ndlr : il avait fini ses essais dans le rail), j’ai pu rouler en Q3, » s’exclamait notre représentant très souriant. Et encore plus heureux quand on lui apprit que sa 9ème place finale (à 2.8 d’Hamilton tout de même mais devant Romain Grosjean) se transformerait en 8ème place sur la grille suite à la pénalité de cinq places encourue par Valtteri Bottas (changement de boîte). « Les conditions mixtes nous ont bien aidées aujourd’hui. Depuis deux courses, tout va mieux. Je me rapproche de Fernando, je travaille beaucoup et je suis de plus en plus à l’aise avec l’auto. Je ne m’attendais pas à atteindre le Top 10 ici, sur un circuit aussi rapide. » Et de là, que peut-on espérer pour dimanche ? « De la pluie peut-être, des conditions encore mixtes pourquoi pas ? Je vais essayer de prendre un bon départ et de rester dans la zone des points. Ouvrir le score est peut-être possible. »

Même si certains gros bras tels que Valtteri Bottas ou Daniel Ricciardo, contraint de s’élancer en dernière ligne en compagnie de Fernando Alonso, vont remonter. « Il y a un bon coup à jouer, » conclut Stoffel. Bravo à lui, ce bon résultat tombe à point nommé…