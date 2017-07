On savait que les Ferrari seraient à leur avantage dans la chaleur du tourniquet du Hungaroring. Mais nul n’imaginait voir les SF-70H dominer de façon aussi outrageuse la journée de samedi, que cela soit lors de la 3e séance d’essais libres ou en qualifications. Le couteau sous la gorge après avoir vu Lewis Hamilton revenir à un petit point au soir d’un Grand Prix de Grande-Bretagne catastrophique, Sebastian Vettel n’a pas demandé son reste sur une piste qui lui a généralement réussi depuis qu’il a revêtu l’uniforme rouge voici deux ans. Le kid de Heppenheim avait signé une victoire émouvante en 2015, qu’il avait dédiée au regretté Jules Bianchi tout juste disparu.

Il dominait ainsi la séance matinale avant d’en remettre une couche en qualifications et signer une pole position tonitruante en 1 :16.276. Soit une amélioration de près de 4 secondes (!) de la pole réalisée par Nico Rosberg 12 mois plus tôt ! Ferrari parachevait sa razzia du samedi après-midi avec le 2e chrono de Kimi Raïkkonen. "Avec Kimi aussi en première ligne, faire mieux aurait été impossible", jubilait Vettel. "Le plus dur reste à faire ce dimanche, mais le soutien indéfectible que nos supporters nous offrent ici ou en Italie est très plaisant à voir. Ferrari est de retour au sommet de la hiérarchie. À nous de confirmer cela en course !".

Il n’y avait en revanche pas de quoi rire chez Mercedes, dont les deux W08 ont toutes les deux été boutées en 2e ligne. Et c’est Valtteri Bottas qui a pris le dessus sur Lewis Hamilton, en proie à d’insolubles vibrations sur sa Flèche d’Argent tout au long des qualifications. "Mais nous savions que les Ferrari seraient très rapides en Hongrie et que leur rythme serait élevé", confiait le pilote Mercedes. "Notre stratégie de course devra être meilleure que la leur puisque c’est un circuit où il est presqu’ impossible de dépasser."

Si le Britannique voit l’arrivée à la même position qu’en qualifications et que Vettel gagne, il arrivera au Grand Prix de Belgique avec 14 points de retard. Il est donc urgent de réagir…

À l’autre bout du peloton, l’attraction était le retour pour le moins précipité de Paul di Resta, remplaçant un Felipe Massa malade chez Williams. Parachuté dans le baquet de la FW40 juste avant les qualifs, le rustre pilote écossais ne pouvait logiquement faire mieux que le 19e temps. Pas si mal pour un qui n’avait plus couru en Grand Prix depuis 2013.





