Le pilote allemand de Ferrari avait signé sa 48e pole position. Cette victoire lui permet de résorber son avance sur son rival Lewis Hamilton.

Parti en pole, Sebastian Vettel a remporté le GP de Hongrie sur le circuit de Budapest et ainsi repris un peu d’air au championnat où il compte désormais 14 unités d’avance sur Lewis Hamilton. Visiblement plus rapide que son équipier en proie à quelques soucis, mais contraint de rester derrière, Kimi Raikkonen a assuré le doublé pour la Scuderia Ferrari.

Derrière, Lewis Hamilton, mal parti, a demandé à son équipier que Bottas le laisse passer pour aller chasser les bolides italiens. Le Finlandais s’est exécuté de manière très démonstrative en bout de ligne droite, mais comme il n’est pas parvenu à ses fins, le Britannique a sportivement rendu la troisième position à son équipier en s’effaçant dans le dernier virage. C’était le deal imposé par Mercedes. En espérant pour « LH » que les trois points ainsi perdus ne lui coûtent pas un quatrième titre mondial en fin d’année.

Pénalisé de dix secondes pour avoir bouté son équipier Daniel Ricciardo hors de la piste dans le 2ème virage, Max Verstappen complétait le Top 5 devant Fernando Alonso signant son meilleur résultat de la saison pour le compte de McLaren, avec le meilleur tour en course en prime. Incroyable ! McLaren-Honda plaçait pour la première fois ses deux voitures dans les points puisque Stoffel, neuvième avant de rater son arrêt (il s’est immobilisé trop loin ce qui lui a coûté quelques secondes), décrochait son premier point 2017 en terminant 10ème derrière la Toro Rosso de Carlos Sainz et les deux Force India de Pérez et Ocon.

C'est la 46e victoire de Sebastien Vettel et la 4e cette saison, pour son 50e Grand Prix chez Ferrari.

Le Britannique Paul di Resta (Williams) avait remplacé le Brésilien Felipe Massa, malade, pour les qualifications. Pour son premier GP depuis 2013 (il a roulé pour Force India de 2011 à 2013), a du abandonner à 7 tours de la fin.

Après une mini-trêve, le prochain rendez-vous est prévu le 27 août à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique.

