Vainqueur du dernier GP en Autriche, Valtteri Bottas a signé le meilleur chrono des premiers essais libres du GP d’Angleterre disputés sous un ciel couvert typiquement « british ».

Le Finlandais de chez Mercedes a devancé de 78 millièmes le héros local Lewis Hamilton. Troisième sur sa Red Bull-Renault, Max Verstappen rend une demie seconde et devance son équipier Daniel Ricciardo et les Ferrari de Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel à plus d’une seconde mais sur un autre programme.

Septième, la torpille Kvyat (Toro Rosso) est « Best of the Rest » devant la McLaren-Honda de Fernando Alonso. A 1.837 du meilleur temps, l’Espagnol est suivi à 48 millièmes par son équipier belge Stoffel Vandoorne débutant bien son week-end. Les deux MCL32 encadrent la Williams de Felipe Massa. Les Renault de Hulkenberg et Palmer et les Sauber (le Français Frédéric Vasseur a été confirmé par le team suisse comme nouveau directeur sportif) de Wehrlein et Ericsson ferment la marche.