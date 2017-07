Lewis Hamilton prétend voir son équipier Bottas en lice pour le titre jusqu’au bout.

La statistique peut paraître surprenante, mais elle est bien réelle : avec ses couacs en Azerbaïdjan (arrêt pour changement de protection de la tête alors qu’il menait) puis en Autriche (recul de cinq places sur la grille suite à un changement de boîte de vitesses), c’est la première fois depuis 2013 que Lewis Hamilton loupe le podium coup sur coup. Depuis l’ère du V6 Turbo et la domination exercée par son écurie Mercedes, jamais le Britannique n’avait manqué le Top 3 deux fois de suite.

Cela ne signifie toutefois rien et certainement pas que le triple champion du monde soit en perte de vitesse. Juste qu’il n’est pas dans une période de chance. Mais on le sait, en F1 comme au casino de Londres, la roue tourne.

Et les 100.000 fans ayant pris Silverstone d’assaut espèrent bien que leur idole renouera avec le succès dès ce week-end.

« Rouler à domicile, devant votre public, est toujours quelque chose de spécial, » explique « LH ». « J’adore Silverstone. Et je ferai tout ce qui est possible pour offrir dimanche aux supporters ce qu’ils attendent. »

Pour cela, il devra battre la Ferrari de son nouvel « ennemi », celui qui l’a frappé d’un coup de roue à Bakou, Sebastian Vettel. Difficile d’imaginer dans le contexte actuel ces deux-là équipiers en 2018, que ce soit chez Ferrari ou chez Mercedes.

En s’imposant pour la deuxième fois à Spielberg, Valtteri Bottas, le remplaçant de Nico Rosberg, a définitivement gagné ses galons et sans doute assuré son avenir. De là à en voir un candidat au titre dès cette saison, il y a un pas qu’a osé franchir Lewis Hamilton lors d’une interview accordée à la télévision finlandaise : « On a désormais une lutte à trois pour le titre, » a-t-il déclaré. « Valtteri est plus proche de moi que je ne le suis de Vettel. Je le vois se battre avec nous pour la couronne jusqu’au dernier GP. »

Les reporters nordiques ont dû apprécier mais qui croit-il vraiment que Bottas peut devancer Hamilton à la régulière ? L’ex-pilote Williams peut-il profiter du duel à couteaux tirés entre les deux leaders du Mondial pour tirer les marrons du feu ? Franchement, on en doute même si sans un bris de moteur en Espagne il pointerait aujourd’hui à hauteur de son illustre équipier. Valtteri remplit parfaitement son rôle de second en assurant les gros points et en devançant Vettel quand Hamilton est en difficultés. Mais on n’a pas encore vu le N°77 mener un doublé des « Benz ».

Contrairement à la situation chez Ferrari où l’autre Finlandais sait déjà qu’il ne sera pas champion et devra jouer le jeu de Sebastian Vettel s’il veut espérer garder sa place, c’est mathématiquement moins évident avec un écart faible entre les deux pilotes des W08. Mais Toto Wolff, le directeur sportif de l’ « Etoile », n’est pas fou. Et ne laissera certainement pas son jeune protégé prendre des points à la super star du team.

« Pour l’instant, il n’y a pas de consigne, » confie le boss autrichien.

A Bakou, Lewis Hamilton avait demandé par radio que Bottas ralentisse Vettel afin qu’il puisse revenir à moins d’une seconde de la Ferrari et actionner son « DRS ». La preuve que le Britannique ne considère pas Bottas comme son égal. N’empêche, le message n’a pas été transmis à Valtteri qui a décroché le premier accessit au sprint.

On se souvient qu’au GP d’Espagne, le Finlandais avait retardé son premier arrêt pour ralentir la Ferrari de Vettel: « J’ai fait mon job, » avait-il déclaré. Agirait-il de la même manière ce dimanche si l’occasion se représentait ? Il y a fort à parier que… oui ! Car une lutte à trois serait le meilleur moyen pour Mercedes et Hamilton de perdre les titres. Comme en 2007 quand Alonso et Hamilton, ensemble chez McLaren… Mercedes ont perdu la couronne pour un point face à la Ferrari de Kimi Raikkonen.