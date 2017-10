Parti en pole position et leader de bout en bout, Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix de Formule 1 du Japon, sur le circuit de Suzuka.

Il a devancé les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo. Au classement du Championnat du Monde, le Britannique de chez Mercedes creuse l'écart sur son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a abandonné dès le 5e tour. Stoffel Vandoorne, parti 9e, est arrivé 14e. Avec ce huitième succès de la saison, le 61e de sa carrière et le troisième à Suzuka, Lewis Hamilton a fait un pas décisif vers une quatrième couronne mondiale. Etablissant un record personnel avec une 21e course consécutive dans les points, il en compte désormais 59 d'avance sur Vettel et pourrait déjà être sacré à Austin (Texas) le 22 octobre.

L'Allemand, deuxième sur la grille et au classement général, n'a lui plus que 13 points d'avance sur le Finlandais Botas (Mercedes), 4e dimanche. Le pilote Ferrari, victime d'un ennui mécanique, a été contraint à l'abandon dès le cinquième tour.

Stoffel Vandoorne, qui était 9e sur la grille, a manqué son départ et s'est retrouvé 16e. Il termine finalement le Grand Prix 14e, place qu'il occupe également au classement du championnat. Le pilote McLaren-Honda restait avant Suzuka sur deux 7e place, en Malaisie et à Singapour.