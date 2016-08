Hamilton au top, la déception Verstappen: Le débriefing d’Olivier de Wilde

Formule 1

Notre expert revient sur le GP de Spa et sur la déception de Max Verstapen !





- 20e victoire pour Nico Rosberg : Mission accomplie pour l’Allemand, condamné à gagner depuis jeudi et l’annonce de la pénalité de son équipier Lewis. « Sans Lewis, cela a été facile aujourd’hui, « avouait le pilote Mercedes à sa descente de podium. Il a réduit son retard de plus de moitié et abordera le GP d’Italie, dimanche prochain, avec neuf unités de moins qu’Hamilton.