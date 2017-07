Neuvième chrono des essais et huitième sur la grille, son meilleur résultat en F1 à ce jour, Stoffel a pourtant été victime de deux choix stratégiques plutôt « discutables » de son team. Mais heureusement, elles n’ont pas porté à conséquences.

Rentré à un peu plus de trois minutes de la fin de la Q1, Stoffel aurait dû chausser les slicks, comme Esteban Ocon, car la piste, humide en début de séance, s’asséchait rapidement. Mais le pilote McLaren est reparti chaussé de gommes intermédiaires : « Nous n’avons voulu prendre aucun risque avec Stoffel, » expliquait Eric Boullier. « C’était différent pour Fernando, fortement pénalisé et qui n’avait rien à perdre. » Résultat : La première place pour l’Espagnol et la 8ème pour le Belge en Q1 ! Heureusement que cela ne comptait pour rien et que cela ne lui a pas coûté sa place en Q2 : « Moi aussi j’aurais plutôt opté pour les slicks, » confessait notre compatriote qui n’a donc pas pu décider.

En Q3, on a été surpris aussi du timing selon lequel Stoffel a été relâché pour son dernier « run », soit trop tard (pour boucler deux tours et ne pas tout jouer sur un), soit trop tôt, Stoffel étant dès lors un des premiers à prendre le drapeau à damier sur une piste s’améliorant encore au fil des secondes et des passages : « J’aurais voulu m’élancer plus tard, avec les ténors, pour espérer pouvoir profiter d’une aspiration. C’était notre seule chance d’encore gagner un peu de temps. Mais cela n’a pas été le cas. » Pas de regret toutefois à nourrir : il a réussi à devancer la Haas de Romain Grosjean et les deux Force India de Pérez et Ocon étaient trois gros dixièmes plus rapides et donc à priori hors d’atteinte.