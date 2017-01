Les médias britanniques de lundi annoncent que Bernie Ecclestone, le patron de la Formule 1 depuis 40 ans, va être amené à tirer sa révérence à 86 ans dans les prochains jours, suite au rachat de la F1 par la compagnie américaine Liberty Media, qui a déjà confié le poste à Chase Carey.

L'accord prévoyait toutefois qu'Ecclestone ne s'en irait pas avant trois ans.

Il pourrait néanmoins accepter de partir plus tôt. D'autres nominations (un nouveau directoire et un nouveau CEO) qui diminueront encore ses pouvoirs en matière de marketing et de sponsoring sont en effet attendues. "Bernie" avait d'ailleurs lui même reconnu il y a quelques jours que son avenir était désormais entre les mains de Liberty. Or il semble bien que les futurs propriétaires de la Formule 1 ne souhaitent pas le statu quo.

Selon Sky News, Ecclestone va démissionner de son poste de directeur général du Formula One Group, ce que Liberty prévoirait d'annoncer un de ces prochains jours. Elle lui offrirait en échange un titre honorifique. Président à vie par exemple...