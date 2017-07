Si l’on a beaucoup - trop - parlé ces deux dernières semaines du clash entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, on a presque oublié la raison totalement inhabituelle pour laquelle le Britannique a finalement perdu la course à Bakou. Et cela n’a rien à voir avec l’incident avec la Ferrari.

Alors qu’il menait, le pilote Mercedes a vu son repose-tête se détacher. Obligé de tenir d’une main cette protection en mousse menaçant de s’envoler à 350 km/h, Lewis a été contraint de repasser par le stand pour refixer un élément dont le système de fixation a désormais été revu et corrigé.

Sans cet épisode rocambolesque, "LH" aurait repris le leadership du championnat pour trois unités. Au lieu de cela, il accuse toujours aujourd’hui un retard de quatorze points qu’il espère au moins de réduire de moitié avant son GP à domicile, dans une semaine à Silverstone.

Depuis le retour de la F1 au pied des montagnes autrichiennes en 2014, sur la partie d’un ancien circuit de Zeltweg rebaptisé du nom de son nouveau propriétaire Red Bull Ring, Mercedes reste invaincu.

Après deux succès de Nico Rosberg, Lewis Hamilton s’est imposé l’an dernier au terme d’un dernier tour mémorable et d’un clash avec son équipier faisant obstruction au virage N°2 devenu cette année le N°3.

En établissant déjà hier lors des premiers essais libres un nouveau record de la piste, deux secondes et demie plus rapide que sa pole de 2016, Hamilton a clairement montré ses intentions.

La tête désormais bien réposée même s’il n’a toujours pas digéré la clémence de la FIA à l’égard du "coup de roue et de sang" de Vettel, le triple champion du monde n’est jamais aussi fort que lorsqu’il a l’esprit revanchard. "Je veux gagner toutes les courses restantes du championnat," a-t-il déclaré, énervé, après sa défaite en Azerbaïdjan.

Sur un des tours les plus courts de la saison avec Interlagos, la qualification est traditionnellement très serrée. Cela devrait encore être le cas cet après-midi entre les Flèches d’Argent , favorites, et des Ferrari quelque peu diminuées. En sursis avec 9 points sur son permis, Sebastian Vettel doit en effet faire profil bas et ne peut se permettre la moindre faute ce week-end. Tandis que depuis que la FIA a précisé, à la demande de Mercedes il y a deux semaines, que de l’huile ne pouvait plus être injectée dans le moteur à la place de l’essence, la Scuderia a sans doute perdu une de ses bottes secrètes en qualifs. La surprise pourrait dès lors venir d’une Red Bull jouant à domicile. Malchanceux ces derniers temps avec seulement deux arrivées lors des six derniers GP, Max Verstappen, lui aussi bien remonté, est prêt à signer un nouvel exploit en nous offrant un nouveau tour de magie.

Stoffel Vandoorne 13e de la troisième séance d'essais libres

Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) a signé samedi le 13e temps lors de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, la 9e manche du championnat du monde de Formule 1.

Il a couvert 17 tours du Red Bull Ring de Spielberg avec pour meilleur chrono 1:06.578.

Vendredi Vandoorne avait tourné en 1:07.283, le 17e temps, lors de la 1e séance, puis en 1:06.859, le 12e temps de la 2e séance.

Son coéquipier espagnol Fernando Alonso, double champion du monde, a dû se contenter samedi du 15e temps (1:06.599).

Le plus rapide a été l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), le leader du championnat du monde, avec un chrono de 1:05.092, le nouveau record de la piste.

Auteur du meilleur temps vendredi, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) qui a été arrêté par des problèmes de freinage suit à 0.269 et son équipier finlandais Valtteri Bottas à 0.423.

Un autre Finlandais, Kimi Räikkönen (Ferrari), est 4e à 0.519 devant la Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, 5e à 0.692, qui précède de peu celle de l'Australien Daniel Ricciardo, 6e à 0.804.

Les qualifications débuteront à 14 heures. Le départ du GP sera donné dimanche à 14 heures. Lewis Hamilton sera pour rappel pénalisé d'un recul de cinq places sur la grille suite à son changement de boîte de vitesses vendredi.





Stoffel Vandoorne : "Plus dans le coup ici"

Septième le matin, devant Fernando Alonso, puis douzième dans l’après-midi, à 1.3 du tour record de Lewis Hamilton et un dixième seulement de son équipier espagnol, Stoffel Vandoorne a vécu hier son meilleur vendredi depuis ses débuts en F1.

"Oui, c’est vrai, en terme d’équipe, on a vécu une journée assez positive, souriait enfin un peu notre compatriote. Tout va désormais dans la bonne direction. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes plus compétitifs ici : d’abord le tracé, avec pas mal de virages, convient mieux à notre monoplace. Ensuite, nous bénéficions d’une évolution moteur. Difficile de chiffrer le gain de puissance ou chronométrique, mais il est clair que cela nous fait gagner quelques dixièmes."

Du côté de Stoffel, on ajoutera le fait qu’il évolue à nouveau sur un circuit qu’il connaît et que tout le travail réalisé à l’usine commence à payer : "Je possède désormais une voiture dans laquelle je me sens plus confortable, plus à l’aise pour attaquer."

Plus en confiance, notre pilote McLaren-Honda peut de manière réaliste viser la Q2 réservée aux quinze meilleurs cet après-midi : "Oui, c’est jouable. On est clairement plus dans le coup ici. On a vu lors des deux premières séances libres, sur ce circuit très court, les écarts sont extrêmement serrés en milieu de peloton, comme à Monaco. Il faudra donc soigner les détails dans les réglages, éviter le trafic et enfin sortir le bon tour au bon moment."

Les qualifs en live dès 14H