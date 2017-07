L’écurie Mercedes a analysé la raison pour laquelle le repose-tête de la W08 de Lewis Hamilton s’est détaché lors de la 2ème partie du dernier GP d’Azerbaïdjan ce qui a coûté un passage obligé par le stand pour refixer l’élément et donc la victoire. "Les fixations qui maintiennent l’élément ne se sont pas bien emboitées," a expliqué le président non exécutif de l’écurie Nika Lauda à la télévision autrichienne Ostereich.

"Cela a été amplifié par les très hautes vitesses atteintes sur ce circuit. Nous allons procéder à une révision du système afin que cela ne se reproduise plus." L’élément avait été retiré lors de la neutralisation de la course au drapeau rouge afin de permettre à Lewis de sortir de l’auto et a probablement été mal refixé.