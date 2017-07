"Il a volé son départ, ce n’est pas possible…" Souriant à l’arrivée où sa deuxième place lui permet tout de même de réaliser une bonne opération dans l’optique du Championnat du Monde où il compte désormais vingt points d’avance sur Lewis Hamilton (4e), Sebastian Vettel n’en revenait toujours pas. Dès le premier tour, il ne manqua d’ailleurs pas de signaler ses doutes par radio.

Une enquête a donc été faite, les images ont été revisionnées mais même s’il n’a fallu que deux dixièmes de seconde au Finlandais pour bondir depuis la pole, il n’a clairement pas volé son départ.

Ni son deuxième succès d’ailleurs au terme d’un week-end parfait.

"Il y a comme un petit air de déjà-vu", s’est exprimé, en Français, le Nordique sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois de sa carrière.

Le pilote Mercedes faisait évidemment référence au scénario de sa première victoire russe dont ce GP fut le remake. "Sauf qu’ici je n’ai pas eu à sauter une première ligne rouge à l’extinction des feux", rappelle-t-il.

Exact. Mais après avoir signé sa deuxième pole samedi, le remplaçant de Nico Rosberg s’est envolé comme une fusée. "Le départ et le premier run avec les pneus ultra tendres ont été remarquables," confia-t-il.

Peut-être s’arrêta-t-il juste un poil trop tard, sept tours après la Ferrari de Vettel.

Car une fois ressorti de la pitlane, son avance avait fondu de neuf à trois secondes et demie. "J’ai eu un peu de trafic et certainement perdu une seconde lors de mon arrêt."

La roue avant droite ne s’était pas emboîtée du premier coup. Et s’il parvint à stabiliser cet écart au début de son relais en gommes super tendres, il dut cravacher lors des cinq derniers tours pour résister au retour de la Ferrari du quadruple champion du monde. "Mon pneu arrière droit était à l’agonie, c’était vraiment difficile."

Mais comme à Sotchi, Valtteri n’a pas craqué sous la pression.

Si la course, sans beaucoup d’action hormis lors du premier tour, fut ennuyante pour des téléspectateurs seulement tenus en haleine lors des cinq dernières minutes, elle ne fut pas de tout repos pour les trois hommes montés sur le podium.

"Je suis très fier de ce résultat et du titre de ‘pilote du jour’ attribué par le public", a encore déclaré le vainqueur applaudi lors de son tour d’honneur par un Sebastian Vettel réalisant la meilleure opération dans l’optique du titre : "Il m’a manqué un tour", confessa l’Allemand, augmentant encore de six unités son avance sur un Lewis Hamilton manquant à nouveau le podium.

Heureusement, le Britannique ne devra pas attendre longtemps avant de pouvoir prendre sa revanche, le prochain GP se disputant dimanche, chez lui, à Silverstone.

À l’inverse de son équipier Max Verstappen, particulièrement malchanceux avec un 5e abandon en sept courses, Daniel Ricciardo a, lui, eu droit à une coupe pour la cinquième fois consécutive. Un record personnel. Résistant bec et ongles au retour d’Hamilton, le pilote Red Bull, non plus, n’a pas volé son trophée.