Patrick Vandoorne: "Je vois Stoffel champion du monde"

Formule 1

Homme de l’ombre, Patrick Vandoorne suit la carrière de son fiston depuis le karting. Contrairement aux papas de beaucoup d’autres pilotes, ce Flandrien qui a "l’âge de la pension" a appris le sport auto en même temps que son fils. D’habitude peu bavard, il nous a accordé une interview.

Patrick Vandoorne, à quand remontent les débuts de votre fiston sur quatre roues ?

"Il avait 6 ans quand il a démarré en karting 4 temps. J’avais été engagé par Joost Boxoen pour faire des plans au Flanders Indoor Karting à Courtrai. Et pendant que je travaillais, Stoffel pouvait rouler. Il a bouclé des milliers de tours. Puis, je l’ai inscrit à de petites courses et il gagnait tout. On m’a alors dit qu’il devait rouler à l’extérieur. Il est monté en 2 temps à l’âge de 10 ans. Et, à 15 ans, il a été sacré champion de Belgique en KF2. Il a aussi participé à plusieurs épreuves du Championnat d’Europe."

Il a remporté le Volant RACB…

"Je l’avais inscrit à son insu. Il s’y est rendu et a remporté le volant. À ce moment, on a dû choisir car il avait reçu une proposition pour devenir pilote officiel pour l’usine CRG. Mais on a opté pour la monoplace avec le soutien de la Fédé."

Comment avez-vous réussi à financer tout cela ?

"En karting indoor , pas de problème. En 2 temps, cela a commencé à coûter plus cher. On a pu réunir les budgets jusqu’à la Formula Renault 2.0 grâce à des partenaires via mon boulot. Ensuite, avec le titre en Eurocup 2.0, il a gagné une bourse de 500.000 euros qui lui a permis de passer en FR3.5. À partir de là, McLaren est intervenu et tout a été pris en charge."

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.