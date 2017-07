Architecte bon vivant et plein de bon sens, Patrick Vandoorne n’est pas un homme pressé ni stressé : "Non, non, pourquoi devrais-je l’être ? Honnêtement, c’est moins stressant aujourd’hui en F1 qu’au début en karting quand je devais faire la mécanique et que le gamin n’avait encore rien prouvé. Aujourd’hui, il n’est pas arrivé en GP par hasard…"

Pas issu d’une famille aisée, ni fortuné lui-même, le papa de Stoffel ne s’est pourtant jamais trop inquiété pour l’aspect financier : "Je savais que si les résultats suivaient, on allait trouver les solutions. Le RACB nous a beaucoup aidés au début. Puis je connais pas mal de monde dans le milieu de la construction. Quand il fallait trouver un budget, je savais me montrer convaincant, pas de problèmes."

(...)

