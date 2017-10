Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a dénoncé dimanche la décision du jury du Grand Prix des Etats-Unis qui l'a pénalisé de cinq secondes et privé du coup de la 3e place: "Ces décisions stupides tuent la Formule 1", a-t-il regretté.

"C'était une super belle course, mais avec ces décisions stupides, ils tuent vraiment la F1", a estimé le prodige (20 ans) de l'écurie Red Bull.

"Il y a dans ce jury quelqu'un d'idiot qui prend toujours des décisions contre moi", a-t-il estimé tandis que le directeur de son écurie Christian Horner a qualifié la décision du jury d'"épouvantable" et d'"incroyablement sévère".

Parti en 17e position après avoir été pénalisé de 15 places sur la grille pour des changements d'éléments de moteurs, Verstappen a réalisé une incroyable remontée et a dépassé le Finlandais Kimi Räikkonen (Ferrari) à trois tours de l'arrivée pour décrocher la 3e place.

Mais il a écopé d'une pénalité de cinq secondes et perdu sa place sur le podium "pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage", a estimé le jury de la course.

"Tout le monde en course quitte la piste, il n'y a pas de limites, au virage 9, on sort de la piste comme au virage 19 et personne ne dit rien", a expliqué le plus jeune vainqueur d'un GP de F1 de l'histoire.

"Ce n'est pas bon pour notre sport, les spectateurs et les téléspectateurs ont aimé ce qu'ils ont vu, mais soudain il voit qu'on chasse quelqu'un du podium (...) J'espère que personne ne viendra assister à cette course l'an prochain, parce que, dans ces conditions, la F1 n'a aucun sens", a conclu Verstappen.