Rosberg: "Gagner Spa et le titre"

Formule 1

Souriant, le teint halé, c’est un Nico Rosberg en super forme que nous avons rencontré hier dans le motorhome Mercedes.

"Quand il fait beau comme cela, la Belgique est vraiment un magnifique pays," s’exclame un Allemand aussi rayonnant qu’un soleil faisant monter le mercure jusqu’à trente-deux degrés ce jeudi. "J’ai eu l’occasion d’aller manger dans un petit village pas loin d’ici et j’ai découvert un superbe décor."

Il a aussi pu effectuer un tour de l’ancien tracé de treize kilomètres utilisé par les F1 jusqu’en 1970. "Là, cela ne rigole plus. C’est un truc de malades mentaux. Il fallait être fou pour rouler là-dessus à 300 km/h."

En arrivant hier dans le paddock, Nico a appris une bonne nouvelle : son équipier va prendre ce week-end sa pénalité pour un 5e changement de groupe propulseur. "Oui, mon cher ami Lewis va être rétrogradé en fond de grille. J’ignore jusqu’où il va pouvoir remonter, mais il est évident que, du coup, mes possibilités de succès augmentent. Ce sera moins difficile dimanche avec mon plus grand compétiteur obligé de s’élancer en queue de peloton."

Voilà qui risque fort de nous priver du duel attendu. À moins que Nico soit, lui aussi, pénalisé, il existe peu de chance pour que les Mercedes s’accrochent ce week-end au premier tour… Voilà en tout cas une occasion unique pour l’Allemand de relancer le Championnat en réduisant considérablement son retard de dix-neuf unités.

"Que les choses soient bien claires : mon objectif est de gagner Spa pour la première fois et de remporter mon premier titre en fin d’année. Il reste neuf courses et rien n’est encore joué. Je suis optimiste. J’ai encore toutes mes chances. Mais je ne considère pas la victoire déjà comme acquise. Je vous rappelle que j’ai terminé derrière les deux Red Bull lors du dernier GP à Hockenheim. Mercedes reste certainement la meilleure écurie du moment, mais on ne sous-estime pas du tout la concurrence. Attendons donc de voir où se situent nos adversaires avant d’émettre un pronostic."

Très rapides en Allemagne, Daniel Ricciardo et Max Verstappen pourraient ici être les alliés de Rosberg en empêchant Lewis de remonter jusqu’au podium ce qui, en cas de succès de Nico, permettrait au fils du champion du monde 1982 de reprendre un minimum de treize unités. "Ce serait bien oui, mais je ne tire pas de plan sur la comète. N’oubliez tout de même pas qu’il est nettement plus facile de doubler ici qu’à Hockenheim."

Le recul sur la grille de Lewis a enlevé pas mal de pression à Rosberg qui n’aura pas droit à l’erreur et se retrouve quasi seul pour défendre les chances de Mercedes : "Gagner serait top, mais ce n’est pas crucial non plus," tente-t-il de nous convaincre. "Rien ne dit que nous ne signerons pas un nouveau doublé. Il suffirait d’une voiture de sécurité pour voir revenir Lewis plus vite que prévu.."

Même dans un fauteuil, Rosberg reste attentif et prudent. La meilleure façon de ne pas rater cette occasion en or de revenir au score. Et dieu sait s’il est toujours psychologiquement important de marquer en début de deuxième mi-temps .

"Ma fille a doublé mon amour"

Comme la majorité de ses collègues, Nico Rosberg a profité de la trêve estivale pour complètement déconnecter de la F1. "Cela prend toujours quelques jours pour ne plus y penser, surtout après une course comme Hockenheim," confie-t-il. "Mais pour la première fois, on a pu profiter de plus de quatre semaines de vacances. C’est étrange d’avoir un aussi long break en été."

L’idéal pour se changer les idées et recharger les batteries. "Le meilleur endroit pour se ressourcer, c’est de se retrouver à la maison, en famille. J’ai principalement passé du temps à décompresser en ne faisant rien, en m’occupant de ma fille."

Alaia qui fêtera bientôt sa première année a-t-elle changé la vie du pilote de F1 ? Lui permet-elle parfois de relativiser l’importance de la F1, ses exploits et ses défaites ?"Non, je suis toujours aussi euphorique quand je gagne et aussi fâché quand je perds. Elle a seulement doublé mon amour. Je l’aime autant que ma femme."

Papa gâteau ou plutôt crème glacée dans le café Vivi’s creamery ouvert avec son épouse Viviane à Ibiza, Nico a hâte de retrouver la première marche du podium.

Après avoir enchaîné sept succès entre la fin de saison 2015 et le début 2016, il n’a en effet plus gagné qu’une seule course (à Bakou) en huit départs. Une explication ?

"Non. Je n’ai rien modifié dans ma façon de piloter ou d’aborder les courses. Mais il faut être honnête : en début d’année, j’ai profité de la malchance de mes adversaires pour décrocher quatre victoires consécutives. Puis le vent a tourné. Vous savez, dans le sport, cela fonctionne souvent par vagues. Là je sors d’un creux, mais j’espère vite retrouver le sommet. Je l’ai déjà fait, j’ai battu Lewis à la régulière à plusieurs reprises et je suis convaincu que cela va revenir dans pas longtemps."

Lewis est-il le meilleur pilote actuel ? "C’est difficile à dire. Il y en a d’autres aussi…"

Mais quelles sont les principales qualités requises pour devenir champion du monde ?

"Le talent naturel ! Et l’intelligence de course, la capacité mentale à réfléchir et à analyser en même temps que vous pilotez."

Il ne citera pas le matériel. Pourtant, ces trois dernières années, il fallait une Mercedes pour espérer décrocher la couronne : "C’est bien pour cela que j’ai resigné pour deux ans encore aux côtés de Lewis. J’aime relever le défi d’essayer de le battre à armes égales."