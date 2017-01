Au sujet de la F1 qu'il pilotera dès la saison prochaine, le pilote belge (McLaren Honda) a simplement dévoilé qu'il l'avait " déjà vu en 3D, en vrai c'est encore un peu tôt. L'équipe est en train de construire toutes les pièces maintenant et même d'en améliorer encore certaines. Ce sera différent de ce que l'on a pu voir la saison dernière. Elle sera plus aggressive. J'espère qu'on aura une bonne voiture pour rivaliser avec les meilleurs."





Concernant les performances des monoplaces 2017, Stoffel pense qu'elles seront encore plus compétitives. " Elles seront plus rapides d'entrée de jeu, après ça reste difficile de savoir comment cela se traduira au niveau des secondes, des centièmes, etc."





A titre personnel, le pilote de F1 assure se sentir prêt. " La saison pourrait commencer maintenant pour moi. J'ai passé du temps avec ma famille, mes amis pendant les fêtes... je suis 100% prêt pour commencer dès à présent. Le but c'est de gagner mais c'est encore trop optimiste pour cette année. Cela reste mon objectif personnel et je pense que l'équipe peut m'aider à y parvenir."





Découvrez l'interview de Stoffel Vandoorne en intégralité: